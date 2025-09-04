Заседания Рады вернули в прямой эфир

Пленарные заседания Верховной Рады снова будут транслировать в прямом эфире. Народные депутаты 266 голосами поддержали соответствующий проект постановления №13719.

Сообщается, что прямые трансляции открытых пленарных заседаний украинского парламента осуществляются государственным предприятием «Парламентский телеканал Рада».

Кроме этого принятый документ отменяет часовой мораторий после окончания пленарного заседания на новости из Верховной Рады, который существовал с начала установления режима военного положения в связи с полномасштабной агрессией России против Украины – 24 февраля 2022-го года.

