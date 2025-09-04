Китай опроверг обвинения Трампа в сговоре с КНДР и Россией

Пекин опровергал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о заговоре лидеров Китая, КНДР и России против Соединенных Штатов. Об этом сообщает Le Monde.

Обвинения Трампа в заговоре, которые прозвучали на фоне проведения военного парада в Пекине, опроверг представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

«Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону», — заявил дипломат.

Он также назвал «безответственными» замечания главы внешней политики ЕС Каи Каллас, которая назвала встречу лидеров России, Китая и КНДР «прямым вызовом» международному порядку.

Напомним, Дональд Трамп заявил о заговоре трех лидеров (Китая, России и КНДР) против США, а затем поручил Пентагону разработать стратегию по сдерживанию КНР и России.