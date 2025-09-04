Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Китай опроверг обвинения Трампа в сговоре с КНДР и Россией

Китай опроверг обвинения Трампа в сговоре с КНДР и Россией

Агата Кловская
04.09.25 16:41
201
Китай опроверг обвинения Трампа в сговоре с КНДР и Россией

Пекин опровергал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о заговоре лидеров Китая, КНДР и России против Соединенных Штатов. Об этом сообщает Le Monde.

Обвинения Трампа в заговоре, которые прозвучали на фоне проведения военного парада в Пекине, опроверг представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

«Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону», — заявил дипломат.

Он также назвал «безответственными» замечания главы внешней политики ЕС Каи Каллас, которая назвала встречу лидеров России, Китая и КНДР «прямым вызовом» международному порядку.

Напомним, Дональд Трамп заявил о заговоре трех лидеров (Китая, России и КНДР) против США, а затем поручил Пентагону разработать стратегию по сдерживанию КНР и России.

Тэги: Китай, Дональд Трамп, обвинения

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.09.25 18:54

Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

04.09.25 16:05

Заседания Рады вернули в прямой эфир

04.09.25 15:38

Союзники завершили технические планы гарантий для Украины и готовят сигнал Трампу, — Reuters

04.09.25 15:16

НАТО желает в пять раз увеличить число систем ПВО

04.09.25 14:37

Через два года у россиян будет много ракет с дальностью до 5 тыс. км, — Зеленский

04.09.25 14:08

В Николаеве наконец-то решили проблему с пресной водой

04.09.25 13:41

Си Цзиньпин поручил Фицо продвигать китайские интересы в Евросоюзе

04.09.25 13:39

Экс-нардеп Георгий Логвинский и экс-заместитель главы минюстиции Наталья Бернацкая давят на ВАКС, – СМИ

04.09.25 13:33

США могут увеличить свой военный контингент в Польше

04.09.25 13:13

Названы все участники заседания коалиции желающих

04.09.25 12:45

Россия готовит новое масштабное наступление против Украины, — Bloomberg

04.09.25 11:16

Путин готов встретиться с Зеленским, но только в Москве

04.09.25 10:35

Зеленский допустил корейский сценарий в Украине

04.09.25 09:30

Зеленский анонсировал важный разговор с Трампом

03.09.25 13:41

На портале «Дія» заработало новое бронирование

03.09.25 10:10

В ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией

02.09.25 15:36

Россия потеряла аппетит к Сумщине и забрала элитные подразделения, — ISW

02.09.25 13:43

Оккупанты активно проводят разведку объектов энергетики в Украине

02.09.25 12:29

В «Дії» появился ИИ-ассистент

29.08.25 16:49

Владелец «Домино» Антон Шухнин передал разведчикам автомобиль и призвал коллег отдавать часть прибыли на помощь защитникам

29.08.25 12:46

Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен

29.08.25 13:17

Ученые объяснили, почему полезно… матюкаться

29.08.25 14:20

Ученые рассказали, как музыка спасает от одиночества

29.08.25 10:42

В Киеве полицейский погиб в ДТП

02.09.25 11:25

Британский профессор опроверг популярный миф о яблоках

29.08.25 15:27

Американцы рассказали, где в космосе следует искать жизнь

30.08.25 11:36

Трамп умер?

29.08.25 13:44

В Украине зафиксировали 125 случаев заражения новым штаммом COVID-19

02.09.25 12:13

Ученые обнаружили неожиданную пользу поцелуев

Фото и Видео
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди