Трамп рассказал, как собирается давить на Путина

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу нежелания России мирно урегулировать ситуацию в Украине. Рассказал, что собирается делать.

Американский лидер ответил журналисту: «Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазу, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу».

Политик уверяет также, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти.

Он отметил: «У меня нет послания Владимиру Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе».

Глава государства резюмировал, что собирается снова поговорить с российским лидером.

Ранее Трамп говорил, Си, Путин и Ким сговорились против США.