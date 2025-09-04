В Пентагоне сделали миролюбивое заявление по поводу России и Китая

Глава Пентагона Пит Хегсет сделал миролюбивое заявление. По его словам, США не хотят конфликтов с Россией и Китаем.

Он сказал: «Президент Дональд Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооруженных сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания – не потому, что мы стремимся к конфликту».

Подчеркивается: «Мы не ищем его, и мы ясно дали это понять, с Китаем, Россией, и другими».

Ранее США признали, что продают оружие для Украины с наценкой.