В ЕС озвучили большие планы по поводу обороны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас озвучила большие планы. Они касаются расходов на оборону.

Дипломат сказала: «Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031-го года с сегодняшнего дня».

Добавляется, что сейчас ежегодные мощности ЕС по производству боеприпасов в шесть раз превышают показатели двухлетней давности.

Отмечается также: «То же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет».

