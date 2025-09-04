Австралийцы развенчали популярный «хрустящий» миф

Что значит хруст и потрескивание в коленях? По словам специалистов из университета Ла Троб в Австралии, это не предвестник артрита.

Ученые развенчали популярный миф.

В опыте участвовали 112 молодых людей, перенесших операцию на передней крестообразной связке.

Указывается, что в течение пяти лет им регулярно делали МРТ и оценивали функцию суставов. В первый год после операции хруст в коленях действительно коррелировал с повреждением хряща и снижением подвижности. Но в дальнейшем этот симптом не был связан ни с усилением боли, ни с разрушением сустава.

Специалисты рассказали, что их работа опровергает распространенный миф о том, что скрипящие колени указывают на ранний артрит.

Говорится: «Сохранить здоровье суставов позволяет правильное питание, регулярная физическая активность, полноценная реабилитация после травм и качественное обследование у врача. Самодиагностика, наоборот, способна оказаться неэффективной и выступать стрессовым фактором».

