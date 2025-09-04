Многие американцы считают, что Вэнс пока не готов стать президентом США

У американцев спросили, как они относятся к перспективе того, что следующим главой государства станет нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Опрос провела компания YouGov.

Оказалось, что лишь 37% граждан сказали, что Вэнс достаточно квалифицирован для того, чтобы стать президентом страны в случае необходимости.

Сразу 45% американцев придерживаются противоположного мнения.

Еще 18% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводился 2 сентября среди 1 678 взрослых американцев. Погрешность не уточняется.

Ранее Вэнс заявил, что готов заменить Трампа на посту президента США.