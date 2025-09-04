Президент Эстонии высказался о военной помощи Украине

Президент Эстонии Алар Карис высказался о военной помощи Украине. Произошло это на его совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он заявил: «Эстония продолжит поддерживать Украину. Только в этом году мы потратили 0,3% от нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины».

Кроме этого политик отметил, что военная промышленность Эстонии сотрудничает с нашей страной.

Добавляется также, что с 2026-го года Эстония начнет тратить более 5% от ВВП на оборону.

