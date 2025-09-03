Эрдоган сделал ряд заявлений по поводу достижения мира в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь прокомментировал войну в Украине. Вернувшись с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, он оценил перспективы достижения мира в нашей стране.

Политик сказал: «Турция с самого начала всегда считала, что война между Россией и может быть прекращена путем переговоров. Постепенное повышение уровня переговоров – это путь, которого мы хотим. Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы».

Глава государства добавил: «Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры, мы находимся в постоянном контакте. Министр иностранных дел и глава разведки Турции проводят необходимые переговоры со своими коллегами. Эти переговоры постоянно ускоряют процесс. Мы являемся страной, которая благодаря прямым переговорам в Стамбуле развила и укрепила основу для диалога».

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна добилась конкретных результатов в вопросах зернового коридора и обмена пленными.

Он заявил: «На каждой встрече с Владимиром Путиным я всегда поднимаю вопросы зернового коридора и обмена пленными. И буду продолжать это делать. Мы надеемся, что это принесет результат. Справедливый и прочный мир будет достигнут путем укрепления платформы для переговоров без исключения каких-либо сторон. С самого начала войны Турция стала примером, поскольку смогла провести переговоры с обеими сторонами и завоевала доверие обеих сторон. Если мы все вместе будем отдавать приоритет переговорам, а не конфликту, миру, а не войне, то мы сможем полностью открыть окно возможностей, которое приоткрылось».

Резюмируется: «Нужно превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров».

Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию, обсудив ситуацию в Украине.