Погода продолжит радовать украинцев в первые дни осени

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 3 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 10-15, в западных областях до 17 тепла, днем плюс 24-29, на юге ночью 15-20 тепла, днем плюс 27-32; на северо-востоке ночью 8-13 тепла, днем плюс 21-26.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

Также информируется, что в четверг, 4 сентября, в Украине тоже будет преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 10-15, на побережье морей до 20 тепла, днем плюс 24-29; на северо-востоке ночью 8-13 тепла, днем плюс 21-26.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

