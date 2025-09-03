Река Висла в Варшаве рекордно обмелела

В польской Варшаве рекордно обмелела река Висла. Об этом говорят на свежие данные.

Так, утром во вторник, 2 сентября, измерительные приборы на гидрологической станции Варшава-Бульвары над Вислой зафиксировали уровень воды всего лишь пять сантиметров, что является наименьшим показателем в истории наблюдений в этом месте.

Эксперты добавляют, что уровень воды упал еще на сантиметр по сравнению с показателями 28 августа.

В то же время, по их словам, минимальные показатели фиксируют и на более чем 20 других гидрологических станциях региона.

По причине падения уровня воды работу паромов на Висле остановили еще с 12 августа до улучшения ситуации.

