Россия потеряла аппетит к Сумщине и забрала элитные подразделения, — ISW

Военное командование России проводит перегруппировку войск на фронте в Украине, что говорит о вероятной подготовке к новому наступлению. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что россияне из Сумской области и Херсонского направления перебросили относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск на Покровское направление.

А российских военных 155-й бригады морского флота, из Курской области РФ перебросили под Доброполье.

Аналитики отметили, что российские военкоры сообщали о переброске подразделения 177-го полка морской пехоты, а также 155-й и 40-й бригад морской пехоты с севера Сумской области на другое направление, но какое именно — не уточнили.

«Российские войска активизировали усилия по охвату Покровска, продвижению к Доброполью и обходу пояса укреплений Донецкой области с запада», — объяснили ситуацию аналитики.

В ISW добавили, что это обернулось для оккупантов значительными потерями, после которых российское командование было вынуждено передислоцировать силы в этот район.

Аналитики ISW считают, что перегруппировки россиян говорят о том, что их наступление осенью будет сосредоточено на попытках захватить остальную часть Донецкой области.

В связи с этим в Институте отметили, что переброска российских войск с севера Сумской области на Донбасс свидетельствует о том, что Кремль снизил приоритетность наступательных операций на Сумщине.

Напомним, на Сумщине объявили срочную эвакуацию.