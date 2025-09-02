Самый большой айсберг в мире существенно «похудел» за прошедшее лето

Самый большой айсберг в мире А23а продолжает «худеть» и раскололся на части. Как информирует пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института, за минувшее лето его площадь уменьшилась на тысячу квадратных километров.

Добавляется, что от гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров.

Указывается, что за три зимних антарктических месяца айсберг потерял 36% своей площади.

Сообщается: «В начале июня его площадь составляла 2 730 квадратных километров. Сейчас же его площадь составляет 1 750 квадратных километров».

По словам экспертов, на данный момент айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.

Справка :

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986-го года, после чего длительное время находился на мели в центральной части моря Уэдделла.

В середине ноября 2023-го года он вновь начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.

Весной прошлого года айсберг внезапно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.

Ранее мы писали, что самый большой айсберг в мире может врезаться в британский остров.