Моди на саммите ШОС призвал Путина прекратить войну в Украине

Премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к «скорейшему завершению войны в Украине» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в заявлении Моди, которое появилось в соцсети Х.

Моди во время встречи с главой Кремля Путиным на китайском саммите сказал, что его страна «поддерживает все недавние усилия по установлению мира».

«Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта», — заявил Моди.

В то же время индийский лидер добавил, что сотрудничество Москвы и Дели «важно не только для двух государств», но и для «глобального мира, стабильности и процветания».

Заметим, что накануне визита в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого украинский лидер заявил, что «Индия готова приложить необходимые усилия и подать соответствующий сигнал России и другим лидерам в ходе встреч на полях саммита».

Напомним, Путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны в Украине.