В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, связанное с повышением концентрации пыли. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в понедельник, 1 сентября.

«Вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

Так, на правом берегу высокий уровень загрязненности фиксируется на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на проспекте Европейского Союза, 64-Г, ул. Туровской, 28 и ул. Щусева, 20, средний уровень — на ул. Китаевской, 22, и проспекте Берестейском, 97.

На левом берегу высокий уровень загрязненности наблюдается на пунктах мониторинга по адресам: ул. Харьковское шоссе, 7/1, ул. Архитектора Вербицкого, 26.

До улучшения ситуации киевлянам рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и включить на максимум очиститель воздуха, если такой имеется.

