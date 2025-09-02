Синоптики рассказали, что готовит погода украинцам в начале осени

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 2 сентября, кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке и юго-востоке, а ночью и в большинстве центральных областей. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 13-18, на побережье морей до 20 тепла, днем плюс 24-29, на юге и востоке до 32 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 24-26 тепла.

Также указывается, что в среду, 3 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков, только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 11-16, на побережье морей до 20 тепла, днем плюс 24-29; на северо-востоке ночью 8-13 тепла, днем плюс 21-26.

В украинской столице послезавтра дожди не ожидаются. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

