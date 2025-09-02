Маск наехал на власти Великобритании из-за нелегальных мигрантов

Американский миллиардер Илон Маск наехал на власти Великобритании. В социальной сети Х бизнесмен отреагировал на статью в газете Express, в которой говорится о том, как владелец отеля в графстве Кембриджшир отклонил семилетний контракт с правительством стоимостью три миллиона фунтов стерлингов на размещение мигрантов.

Предприниматель написал: «Правительство Великобритании подкупает владельцев отелей многомиллионными контрактами на размещение нелегальных мигрантов. Их очевидная цель – усилить и продлить волну нелегальных мигрантов, а не уменьшить ее. Тот, кто утверждает обратное – лжец».

При этом хозяина гостиницы, который отказался от денег, он назвал достойным человеком.

Ранее Маск решил «притормозить» со своей партией из-за Вэнса.