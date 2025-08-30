Рейдерский скандал в Полтавской области: одиозный банкир пытается обанкротить аграрное предприятие, - СМИ

Деятельность предприятия Полтавщины СПК «Багачанский» оказалась под угрозой. Рейдер, владелец скандального банка «Альянс» Александр Сосис через суд его банкротит. Об этом идет речь в материале Lenta.UA.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Багачанский» в Полтавской области является важным аграрным предприятием региона, с незапятнанной репутацией и высоким уровнем уплаты налогов. Оно обеспечивает работой более 100 работников и объединяет более 1200 пайщиков. За последние два года выплаты в бюджет, заработные платы и паи превысили 100 млн. грн.

«Однако именно это предприятие сегодня оказалось под угрозой рейдерского захвата со стороны собственника скандального банка «Альянс» Александра Сосиса. Кстати, это финучреждение фигурирует по делу НАБУ о хищении 1,7 млрд грн государственных средств по делу «Укрэнерго», – отмечается в материале.

Журналистка Надежда Савчук в своем расследовании сообщила следующее:

«Данное предприятие имеет 100 работников, более 1200 пайщиков, и теперь фактически парализована хозяйственная деятельность компании, в частности, происходит доведение ее до банкротства. В этом деле не обошлось без «правильных» судей, а именно – Елены Ореховской – судьи Полтавского хозяйственного суда, которая постановлением от 10.06.2025 года открыла дело о банкротстве критически важного для экономики предприятия в то время, когда это предприятие имело активы, которые превышают обязательства в несколько раз и не имели признаков.

Впрочем, задача была выполнена. Как удалось узнать, влияние на судебную власть осуществляется лицами, приближенными к Сосису, а именно Павлом Щербанем – совладельцем скандального банка «Альянс». Сейчас дело в Верховном суде, поэтому нужно внимание журналистов, чтобы снова средства банкиров не победили здравый смысл».

По данным журналистов, подконтрольные компании Сосиса задолжали кооперативу более 68 млн. грн. Однако вместо погашения долга, банк «Альянс» инициировал уголовные производства против «Багачанского» и по решению судьи одиозного Печерского райсуда Киева Елены Бусик добился ареста счетов, земель и имущества, принадлежащих пайщикам.

«Далее дело все же затащили в Полтаву, где тоже нашлась «правильная» жрица Фемиды. Ключевую роль в запуске процесса банкротства сыграла судья Полтавского хозяйственного суда Елена Ореховская, которая 10 июня 2025 открыла дело №917/1082/25 о банкротстве «Багачанского». В то же время, предприятие имело активов больше, чем долговых обязательств, и не имело признаков неплатежеспособности. Но заряженность судьи проступала везде мантию», - говорится в материале.