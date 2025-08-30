Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рейдерский скандал в Полтавской области: одиозный банкир пытается обанкротить аграрное предприятие, - СМИ

Рейдерский скандал в Полтавской области: одиозный банкир пытается обанкротить аграрное предприятие, - СМИ

Автор: «Фраза»
30.08.25 11:25
140
Рейдерский скандал в Полтавской области: одиозный банкир пытается обанкротить аграрное предприятие, - СМИ

Деятельность предприятия Полтавщины СПК «Багачанский» оказалась под угрозой. Рейдер, владелец скандального банка «Альянс» Александр Сосис через суд его банкротит. Об этом идет речь в материале Lenta.UA.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Багачанский» в Полтавской области является важным аграрным предприятием региона, с незапятнанной репутацией и высоким уровнем уплаты налогов. Оно обеспечивает работой более 100 работников и объединяет более 1200 пайщиков. За последние два года выплаты в бюджет, заработные платы и паи превысили 100 млн. грн.

«Однако именно это предприятие сегодня оказалось под угрозой рейдерского захвата со стороны собственника скандального банка «Альянс» Александра Сосиса. Кстати, это финучреждение фигурирует по делу НАБУ о хищении 1,7 млрд грн государственных средств по делу «Укрэнерго», – отмечается в материале.

Журналистка Надежда Савчук в своем расследовании сообщила следующее:

«Данное предприятие имеет 100 работников, более 1200 пайщиков, и теперь фактически парализована хозяйственная деятельность компании, в частности, происходит доведение ее до банкротства. В этом деле не обошлось без «правильных» судей, а именно – Елены Ореховской – судьи Полтавского хозяйственного суда, которая постановлением от 10.06.2025 года открыла дело о банкротстве критически важного для экономики предприятия в то время, когда это предприятие имело активы, которые превышают обязательства в несколько раз и не имели признаков.

Впрочем, задача была выполнена. Как удалось узнать, влияние на судебную власть осуществляется лицами, приближенными к Сосису, а именно Павлом Щербанем – совладельцем скандального банка «Альянс». Сейчас дело в Верховном суде, поэтому нужно внимание журналистов, чтобы снова средства банкиров не победили здравый смысл».

По данным журналистов, подконтрольные компании Сосиса задолжали кооперативу более 68 млн. грн. Однако вместо погашения долга, банк «Альянс» инициировал уголовные производства против «Багачанского» и по решению судьи одиозного Печерского райсуда Киева Елены Бусик добился ареста счетов, земель и имущества, принадлежащих пайщикам.

«Далее дело все же затащили в Полтаву, где тоже нашлась «правильная» жрица Фемиды. Ключевую роль в запуске процесса банкротства сыграла судья Полтавского хозяйственного суда Елена Ореховская, которая 10 июня 2025 открыла дело №917/1082/25 о банкротстве «Багачанского». В то же время, предприятие имело активов больше, чем долговых обязательств, и не имело признаков неплатежеспособности. Но заряженность судьи проступала везде мантию», - говорится в материале.

Тэги:

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.08.25 11:36

Трамп умер?

29.08.25 16:59

Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу конференций

29.08.25 16:58

Путин выигрывает время, продолжая атаки на Украину, и его никто не останавливает, — Sky News

29.08.25 16:49

Владелец «Домино» Антон Шухнин передал разведчикам автомобиль и призвал коллег отдавать часть прибыли на помощь защитникам

29.08.25 16:41

«Динамо» и «Шахтер» узнали своих соперников в группе Лиги конференций

29.08.25 16:21

Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и неважно, как именно, — The Atlantic

29.08.25 15:32

Туристов обязали всегда носить с собой паспорта на популярном курорте

29.08.25 15:27

Американцы рассказали, где в космосе следует искать жизнь

29.08.25 14:32

ЕС приближается к использованию 200 миллиардов евро активов РФ для Украины, — Politico

30.08.25 11:36

Трамп умер?

29.08.25 13:44

В Украине зафиксировали 125 случаев заражения новым штаммом COVID-19

29.08.25 12:46

Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен

29.08.25 11:32

Трамп недоволен требованиями Зеленского, — СМИ

29.08.25 10:57

Путин и Зеленский не готовы сами прекратить войну, — Белый дом

28.08.25 14:30

ЕС рассматривает введение в Украину миротворцев третьей страны, — Politico

28.08.25 12:22

В «Укрэнерго» рассказали о локальных отключениях после атаки России

28.08.25 11:48

Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

28.08.25 11:29

В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка

28.08.25 10:50

В Киеве после ночной атаки изменены десятки маршрутов транспорта

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

26.08.25 15:52

Орбан уверяет, что Зеленский угрожал Венгрии

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

25.08.25 09:04

В Киевской области ребенок застрелил соседскую девочку

25.08.25 12:58

Украина самостоятельно будет определять границы своих территорий, — Вэнс

23.08.25 19:34

В Израиле учительница устроила оргию с 11-классниками

28.08.25 11:29

В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка

25.08.25 13:53

В одном из регионов Украины внезапно ударил мороз

25.08.25 12:02

В Смеле мужчина погиб после мобилизации

Фото и Видео
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди