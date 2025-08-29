Владелец «Домино» Антон Шухнин передал разведчикам автомобиль и призвал коллег отдавать часть прибыли на помощь защитникам

Владелец ТМ «Домино» Антон Шухнин передал спецподразделению Главного управления разведки внедорожник и призвал социально ответственный бизнес тратить часть прибыли на потребности Сил обороны. Об этом он сообщил в Facebook.

«Сеть DOMINO передала крайне необходимый внедорожник боевому спецподразделению Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мы сознательно решили направить всю прибыль DOMINO за праздничные выходные 23-24 августа на приобретение этого автомобиля», — написал Антон Шухнин.

Бизнесмен призвал других предпринимателей поддержать его инициативу.

«Я лично призываю социально ответственный бизнес приобщаться к инициативе DOMINO и определять дни, когда вся прибыль будет направлена ​​на потребности украинских Защитников и Защитниц», — обратился Шухнин к украинскому бизнесу.

Он также добавил, что является отцом троих маленьких детей, которые родились и растут в Украине. Поэтому помощь Силам обороны — это защита каждого из нас, отметил Антон Шухнин.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов DOMINO и ее основатель Антон Шухнин объявили об инициативе ко Дню флага и Дню Независимости Украины. Все средства, заработанные в эти дни, компания пообещала направить на поддержку защитников.