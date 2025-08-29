Все разделы

Новости > Путин выигрывает время, продолжая атаки на Украину, и его никто не останавливает, — Sky News

Путин выигрывает время, продолжая атаки на Украину, и его никто не останавливает, — Sky News

Александр Панько
29.08.25 16:58
171
Путин выигрывает время, продолжая атаки на Украину, и его никто не останавливает, — Sky News

После переговоров и надежд на мир Украина пережила вторую по масштабам атаку со стороны России с начала войны.

Как пишет Sky News, Кремль заявляет, что целью были военные объекты, но кадры вновь говорят о совсем другом — атакованы гражданские здания, убиты более двух десятков людей. Повреждены также здания Британского совета и ЕС, отмечается в анализе.

«Так что же происходит? Почему Владимир Путин это делает? Потому что он может. Российский президент считает, что он выигрывает эту войну, и трудно не прийти к выводу, что он использует дипломатию, чтобы выиграть время, пока продолжает подавлять волю украинцев к победе. И на данный момент никто его не останавливает», — сказано в материале.

Автор также добавил, что Украина наносит по стране-агрессору ответные удары: поражаются в частности нефтяные объекты России. Это наносит Москве серьезный ущерб. Однако аналитики считают, что лишь этого будет недостаточно, чтобы он пошел на завершение войны.

Запад разделился между Европой, которая хочет прекращения огня и гораздо более жестких санкций, и президентом США Трампом, который, похоже, не хочет этого. Автор подчеркнул, что Трамп «всегда готов сочувствовать русским больше, чем Украине». В частности, недавно он снова обвинил Украину в начале войны.

«Это гротескное искажение истории. Украина, конечно, не имела иного выбора, кроме как сражаться, чтобы защитить себя, когда на нее напали в результате неспровоцированной агрессии. Каждый раз, когда президент США осуждал Россию за подобные атаки, он никогда не доводил дело до конца и не предпринимал никаких мер для наказания виновных», — добавил автор.

Большое беспокойство в Украине вызывает и тот факт, что россияне берут верх в войне дронов — агрессор использует иранские технологии, создавая более быстрые дроны. Их становится все труднее сбивать. В Украине ожидают, что уже к зиме Россия сможет применять до тысячи дронов за атаку, что приведет к гибели многих невинных людей.

На следующей неделе Путин присоединится к лидерам Китая и Северной Кореи на саммите в Пекине. Оба поддерживают его войну против Украины, подчеркнули в материале.

«Война, начавшаяся как безумная идея одного человека, за три с половиной года превратилась в титаническую борьбу между Востоком и Западом, в которой все чаще используются машины в рамках дистопической эволюции войны. Если президент Трамп не готов использовать свою власть, чтобы положить конец этой войне, что принесут еще три с половиной года его президентства? Это пугающий вопрос», — констатировал автор.

Напомним, Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и неважно, как именно.

Тэги: Владимир Путин, война в Украине

fraza.com
