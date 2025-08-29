Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и неважно, как именно, — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, и для него не имеет значения, как именно. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

По данным издания, Трамп в последние дни частно возмущался, что его попытки дипломатии относительно войны в Украине ни к чему не привели. Раздражение главы Белого дома усилили еще и некоторые противники России в Республиканской партии, например сенатор Линдси Грэм, который снова призвал президента ввести санкции против РФ.

Кроме того, рассказали источники издания, Трамп выразил определенное разочарование в президенте Украины Владимире Зеленском и Европе, считая, что их требования нереалистичны. По его мнению, Украина должна потерять часть территории для окончания войны.

Как говорится в материале, американские и европейские чиновники сначала верили, что появился реальный шанс завершить войну. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встречался в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, Трамп принимал российского президента в США со всеми почестями, Зеленский вместе с европейскими лидерами срочно прибыл в Вашингтон. После этого генсек НАТО Марк Рютте даже выражал оптимизм, мол, «Трамп сдвинул процесс с мертвой точки».

Но после этой дипломатической активности ситуация не изменилась. Путин и Зеленский так и не договорились о совместной встрече, которую обещал Трамп. Боевые действия не приблизились к завершению, а наоборот: Россия снова атаковала Киев ракетами и дронами, в результате чего погибли люди.

Европейские чиновники признают, что их смущает непонятность того, что именно Путин пообещал американцам за закрытыми дверями, как это поняли в Вашингтоне и что это означает для мирных усилий.

«Сейчас царит скорее путаница. Непонятно, что именно Путин сказал Виткоффу или Трампу и правильно ли они его поняли. Это головоломка, которую все пытаются сложить», — сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник.

Часть этой путаницы возникла после встречи Уиткоффа с Путиным 6 августа. По данным американских и европейских чиновников, Путин требовал «де-юре» признания российского контроля над Крымом и Донбассом в обмен на готовность отказаться от претензий на Запорожскую и Херсонскую области, частично оккупированные с 2022 года.

Уиткофф якобы отнесся к этому предложению серьезно, однако вопрос о судьбе российских войск в этих регионах так и не обсуждался. Для Украины это принципиально. Путин же удобно обошел эту тему, а Уиткофф не уточнил у него об этом.

В итоге в Украине и Европе поняли: требования Путина почти не изменились с начала войны. Нечеткий разговор о территориях, неопределенность относительно гарантий безопасности для Украины и разочарование после встречи на Аляске только усилили недоверие. Трамп, который сначала обещал «мир за 24 часа», теперь все больше раздражается из-за отсутствия результатов, но одновременно избегает новых обязательств перед Украиной, опасаясь потерять поддержку своей базы.

Между тем для Путина встреча в США стала информационной победой: красная дорожка, почетный прием и заявления о территориальных компромиссах позволили ему представить войну дома как оправданную. Европейцы же опасаются, что отсутствие опыта у Уиткоффа, близкого к Трампу бизнесмена, делает США особенно уязвимыми к манипуляциям Кремля.

Встречи и поиск формата для переговоров продолжаются, но ясности нет. Европейские лидеры признают, что без настоящих гарантий безопасности для Украины любой компромисс будет хрупким, а Путин, похоже, играет на время, используя переговоры, чтобы ослабить единство союзников.

