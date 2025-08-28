Выявлен неожиданный вред парацетамола

Международная группа экспертов поведала о неожиданном вреде парацетамола (ацетаминофена). Стало известно, чем опасно это популярное медицинское средство.

Говорится, что лекарство, которое более половины беременных женщин во всем мире принимают от боли и жара, способно быть связано с риском нарушений нейроразвития у детей.

Проведенное исследование объединило в себе данные 46 научных работ, посвященных влиянию ацетаминофена на развитие плода.

Сообщается, что более половины из них продемонстрировали статистически значимую связь между его применением во время беременности и повышенной вероятностью таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра.

Добавляется, что самые надежные исследования (с использованием биомаркеров и длительным наблюдением за детьми) давали наиболее четкий сигнал о риске.

Указывается, что препарат легко проходит через плаценту и способен влиять на гормональную регуляцию, иммунные процессы и механизмы окислительного стресса, что делает его потенциально опасным для формирующегося мозга.

Подчеркивается, что наиболее заметны связи с СДВГ: в 14 из 20 исследований выявлена повышенная частота диагнозов у детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности. В пяти из восьми работ была обнаружена аналогичная связь с аутизмом. В нескольких случаях отмечалась дозозависимая реакция – чем чаще и дольше использовался препарат, тем выше был риск.

Ученые теперь планируют более крупные и детальные проекты с участием разнообразных групп пациентов, чтобы точнее установить связь между лекарством и развитием мозга ребенка. Цель грядущих работ в том, чтобы не только подтвердить или опровергнуть этот риск, но и найти более безопасные способы лечения боли и жара у беременных.

