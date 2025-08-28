Ученые говорят, что мировые океаны существенно перегрелись

Международная группа ученых бьет тревогу. Как пишет издание Science Daily, по их словам, мировые океаны существенно перегрелись за последние годы.

Сказано: «Данное явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов. Они также имеют и экономические последствия, нанося ущерб рыболовству».

Специалисты рассказали, что температура океанов достигла рекордных значений в 2023-м году, нарушив экосистемы и рыболовство на 96% акватории.

Добавляется, что наиболее интенсивное потепление наблюдалось в Северной Атлантике, восточной, северной и южной частях Тихого океана.

В совокупности это составляет 90% аномалий нагрева океана.

Информируется, что такое явление может ознаменовать фундаментальный сдвиг в динамике мирового океана и атмосферы.

Резюмируется, что подобные изменения служат предупреждением о приближающемся переломном моменте в климатической системе Земли.

Ранее была названа неочевидная опасность глобального потепления.