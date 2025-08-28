«2000 метров до Андреевки»: назван фильм, который представит Украину на премии Оскар

Фильм «2000 метров до Андреевки» режиссера Мстислава Чернова представит Украину на премии Оскар в номинации «Лучший международный полнометражный фильм». Так решил Украинский Оскаровский Комитет.

Поясняется, что такой выбор сделала экспертная группа из двенадцати членов комитета – кинематографистов и критиков, которых выбрали путем голосования членов Украинской киноакадемии.

Сообщается, что данный фильм является бескомпромиссно честным и пронзительным документальным произведением, которое погружает в реальность российско-украинской войны через человеческий опыт – хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства.

Режиссер картины сказал: «Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были услышаны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева».

Он добвил: «Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, – говорить со всем миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется напрасным».

Стоит напомнить о том, что список из пятнадцати международных фильмов будет объявлен 16 декабря, а финальная пятерка номинантов станет известна 22 января.

Сама же церемония вручения 98-й премии Оскар пройдет 15 марта 2026-го года.

