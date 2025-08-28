Жуткое ДТП в Кировоградской области оборвало шесть жизней

Минувшей ночью на автодороге М-30 со связью Стрый-Умань-Днепр-Изварино возле села Рассоховатка (Кировоградская область) произошло страшное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автобус MAN.

Увы, в результате аварии водитель автобуса MAN и пять пассажиров микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, среди которых ребенок, погибли на месте.

Добавляется, что еще шестеро пассажиров, среди которых ребенок, получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

Правоохранителями уже начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

