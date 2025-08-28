Украину хотят превратить в «стального дикобраза»

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на последнюю атаку России по городам Украины. Она сделала запись в социальной сети Х.

Чиновница заявила: «Только что разговаривала с президентом Владимиром Зеленским, а затем с президентом Дональдом Трампом после масштабного удара по Киеву, который также задел наши офисы в ЕС».

По ее словам, президент России Владимир Путин должен сесть за стол переговоров.

Подчеркивается: «Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза».

Добавляется: «Европа полностью выполнит свою роль. Например, наш оборонный инструмент SAFE будет важным для укрепления храбрых украинских вооруженных сил».

Ранее генсек ООН резко отреагировал на новую российскую атаку на города Украины.