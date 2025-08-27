Американцы рассказали, кого предпочитают кусать комары

Эксперты из университета Флориды в США узнали о комарах нечто новое. Стало известно, кого эти насекомые предпочитают кусать.

По словам ученых, ключевым ориентиром для них является углекислый газ, и это главный сигнал, по которому насекомые находят источник крови.

Поясняется, что люди с быстрым метаболизмом, например спортсмены, выделяют его больше, а значит, становятся для комаров особенно привлекательной целью.

Также огромную роль играет и молочная кислота, которая выделяется через кожу после физических нагрузок. Поэтому после человек после пробежки так желателен для комара.

Американцы добавляют, что большое значение имеет и то, во что одет человек: светлые вещи делают человека менее заметным, а черная или темная одежда будто подсвечивает его на горизонте.

Информируется, что комары реагируют на тепло тела. У некоторых людей оно выше по физиологическим причинам, и это делает их особенно уязвимыми, ведь насекомым проще добраться до крови, которая ближе к поверхности кожи.

Резюмируется, что к факторам риска добавляются алкоголь, беременность или избыточный вес: все это меняет запах кожи и усиливает привлекательность человека для комаров.

