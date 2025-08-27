Китайцы пересадили человеку… свиные легкие

Медики из Китая провели уникальную операцию. Специалисты пересадили человеку свиные легкие.
Эксперты информировали: «Генетически модифицированные свиные легкие не трансплантировались людям. Мы сообщаем о случае ксенотрансплантации, в котором легкое от свиньи с шестью отредактированными генами было трансплантировано 39-летнему мужчине-реципиенту».
Добавляется, что до пересадки легкого у мужчины перестал функционировать мозг после кровоизлияния.
Также указывается, что ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение 216 часов периода наблюдения, сверхострого отторжения органа или инфекции зафиксировано не было.
Ранее американцы пересадили мочевой пузырь человеку.