На австралийских пляжах обнаружили нечто странное

На пляжах штата Новый Южный Уэльс в Австралии обнаружили загадочные серые шары. Об этом пишет издание The Guardian.

В публикации говорится: «Официальные лица предупреждают жителей не трогать таинственные сферические шарики и избегать пляжей, где они появляются».

Добавляется, что, невзирая на проведенную специалистами очистку пляжей, связь этих шаров с похожим веществом, найденным на берегу Сиднея в январе, остается неясной.

При этом по информации управления по охране окружающей среды штата, внутри сфер обнаружены кишечная палочка, жирные кислоты и углеводороды.

Указывается, что анализ также выявил следы пористого вулканического стекла в некоторых из этих загадочных объектов.

Выдвинута версия, что шары могли попасть в океан из-за неисправности канализационной системы. Сиднейские сточные воды проходят только первичную очистку на очистных сооружениях, а после этого сбрасываются в море через глубоководные водосбросы, протянувшиеся на расстояние от двух до четырех километров от берега.

Ранее жители Европы заметили в небе загадочные спирали.