Новости > РФ потеряла 17% мощностей НПЗ, — СМИ

РФ потеряла 17% мощностей НПЗ, — СМИ

Агата Кловская
27.08.25 16:25
РФ потеряла 17% мощностей НПЗ, — СМИ

Россия потеряла как минимум 17% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов из-за украинских атак, что составляет 1,1 миллиона баррелей в день. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчёты.

По данным агентства, атаки на 10 НПЗ нарушили переработку и экспорт нефти, создали дефицит бензина в некоторых частях России и стали ответом на продвижение России на передовой и её удары по газовым и энергетическим объектам Украины.

Аналитики утверждают, что этот шаг Киева является попыткой повысить ставки в возможных мирных переговорах и опровергнуть идею о том, что Украина уже проиграла войну после встречи президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске в этом месяце.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам происходят на фоне пика сезонного спроса России на бензин со стороны туристов и фермеров. Россия усилила запрет на экспорт бензина в июле, чтобы справиться с ростом внутреннего спроса ещё до нападений.

В некоторых районах контролируемой Россией Украины, юга России и даже Дальнего Востока наблюдался дефицит бензина, что заставляло автомобилистов переходить на более дорогой бензин из-за дефицита обычной марки А-95.

Напомним, удары Украины по НПЗ вызвали топливный кризис на территории России.

Тэги: Россия, НПЗ

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
27.08.25 11:07

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Все новости
Главное
Популярное
