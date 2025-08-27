Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет

В ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет

Александр Панько
27.08.25 15:32
199
В ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет

В Украине изменили правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-22 года. Теперь для выезда за пределы Украины они должны иметь при себе военно-учетный документ наряду с паспортом. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Демченко отметил, что правительство приняло внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины

«По распространенной в настоящее время информации с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины в случае введения на территории Украины военного положения будут иметь граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно», — отметил он.

В то же время, представитель ГПСУ пояснил, что стоит обратить внимание и на то, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц, может осуществляться по-прежнему только в служебную командировку.

«О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины», — подчеркнул он.

Демченко также подчеркнул, что пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу.

Напомним, 26 августа украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу.

Тэги: пограничная служба, выезд за границу

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
27.08.25 11:07

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.08.25 16:41

Китайцы пересадили человеку… свиные легкие

27.08.25 16:25

РФ потеряла 17% мощностей НПЗ, — СМИ

27.08.25 16:11

На австралийских пляжах обнаружили нечто странное

27.08.25 15:17

Американцы рассказали, кого предпочитают кусать комары

27.08.25 15:07

Президенты Азербайджана и Армении призвали вручить Трампу Нобелевскую премию мира

27.08.25 14:43

Воздушную тревогу в двух областях будут объявлять по-новому

27.08.25 14:24

У Путина продолжают юлить по поводу мира в Украине

27.08.25 14:03

В лесу на Закарпатье обнаружили кое-что жуткое

27.08.25 13:47

Трамп ввел 50% пошлину на импорт из Индии

27.08.25 14:43

Воздушную тревогу в двух областях будут объявлять по-новому

27.08.25 12:44

Война в Украине «близка к завершению», — президент Бразилии

27.08.25 11:28

Госдолг Украины вырос на 1,29 млрд долларов

27.08.25 09:38

Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство

27.08.25 09:21

Мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу

26.08.25 13:21

В Украину возвращается масочный режим из-за вспышки коронавируса

26.08.25 09:19

В МИД озвучили требования к гарантиям безопасности

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 09:44

Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

22.08.25 15:22

В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

21.08.25 10:31

В Киеве задержали матерых домушников

22.08.25 16:10

Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

21.08.25 15:31

В США мужчина заразился чумой

22.08.25 16:15

Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

22.08.25 12:19

Финны рассказали, когда передадут Украине первую партию БПЛА

21.08.25 14:14

Гидрометцентр сообщил, что скоро Украину накроет непогода

21.08.25 16:03

Австралийский ученый разработал новую модель Вселенной

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

Фото и Видео
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди