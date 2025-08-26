Инга Ругинене: в Литве избрали нового премьера

44-летняя Инга Ругинене, ранее занимавшая пост министра социальной защиты и труда, избрана новым премьер-министром страны. Ее утвердил местный парламент.

Отметим, что она представляет Социал-демократическую партию.

Известно, что в голосовании приняли участие 127 депутатов сейма: 78 высказались «за», 35 – «против», еще 14 воздержались.

Справка :

Инга Ругинене родилась в Тракае. Окончила бакалавриат на медицинском факультете Вильнюсского университета, и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды.

Ранее она работала инструктором по оказанию первой помощи и волонтером литовского отделения Международного комитете Красного Креста.

С 2014-го года являлась председателем профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, с 2018-го года была председатель Литовской конфедерации профсоюзов, а с 2023-го года занимала должность вице-президента Европейской конфедерации профсоюзов.

В октябре прошлого года она была впервые избрана депутатом в литовский парламент, а с декабря получила министерский портфель.

