Оказывается, что Польша удвоила свои военные расходы за последние три года. Об этом информировал вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Чиновник рассказал: «Если речь идет о расходах на вооружение, то в 2025-м году расходы в два раза выше, чем в 2022-м году, на 60% выше, чем в 2023-м году».

Добавляется также, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского.

Резюмируется: «Время – наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения».

