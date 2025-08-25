В Секторе Газа продолжают гибнуть журналисты

Журналисты продолжают гибнуть в Секторе Газа. Стало известно о новых жертвах войны в палестинском анклаве.

Так, как выяснилось, четверо журналистов, в том числе оператор катарского телеканала Al Jazeera, погибли в результате израильского удара по приемному покою медицинского комплекса Нассер в Хан-Юнисе.

Там рассказали: «14 погибших в результате израильского удара по приемному покою медицинского комплекса Нассер, включая трех журналистов, в числе которых – оператор телеканала Al Jazeera Мухаммед Салама и журналист Марьям Абу Дикка. Кроме этого погиб фотограф и журналист Муаз Абу Таха».

С начала военных действий 7 октября 2023-го года погибли в Секторе Газа 244 журналиста.

