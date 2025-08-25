Великобританию накрыла рекордная волна магазинных краж

Рекордная волна магазинных краж захлестнула Великобританию. Об этом, ссылаясь на данные полиции, пишет издание The Times.

В публикации сказано: «Рекордные 530 643 случая были зафиксированы в Англии и Уэльсе за период в двенадцать месяцев, заканчивающийся 31 марта».

Подчеркивается, что это самый высокий уровень с начала наблюдений более чем двадцать лет назад.

Добавляется при этом, что около восьмисот случаев таких краж в день оставались нераскрытыми, что составляет более 289 тысяч таких случаев за год.

Резюмируется, что только в 18% случаев дело дошло до предъявления обвинений.

Ранее в мире выросло число смертных казней.