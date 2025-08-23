В Израиле учительница устроила оргию с 11-классниками

43-летняя учительница из Израиля Эстер оказывала знаки внимания трём 17-летним школьникам — после занятий она предложила им проводить ее до дома, а потом пригласила их к себе «на чашечку чая».

Парни согласились, и в какой-то момент всё переросло в групповуху — с двумя зумерами она занималась сексом, а третий просто наблюдал.

На следующий день об этом узнали полицейские. Её задержали. Женщина признала вину.

В итоге ей навсегда запретили работать в системе образования, запретили любую деятельность с детьми и подростками на 8 лет, а также запретили работу в госструктурах на 3 года.