В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

В прошлый четверг, 21 августа, около 23-00 в отделение №2 Кременчугского районного управления полиции поступило сообщение от врачей, что в одном из сел умерла 11-летняя девочка. Сейчас правоохранители устанавливают, что случилось.
Информируется, что прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.
Сейчас для установления причин смерти тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в одной из больниц Киева после анестезии умерла маленькая девочка.