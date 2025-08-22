В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

В прошлый четверг, 21 августа, около 23-00 в отделение №2 Кременчугского районного управления полиции поступило сообщение от врачей, что в одном из сел умерла 11-летняя девочка. Сейчас правоохранители устанавливают, что случилось.

Информируется, что прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Сейчас для установления причин смерти тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в одной из больниц Киева после анестезии умерла маленькая девочка.