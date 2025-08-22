Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

Подготовка нашей страны к осенне-зимнему периоду продолжается. О ней поведал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, коммунальные предприятия уже подключили к сети более 145 МВт когенерационных установок.

Сказано: «Общая потребность коммунальной отрасли – 908 когенерационных установок, донорами подтверждена поставка – 551. Общая мощность подключенных уже в сеть когенерационных установок достигает более 145 МВт. Это реальные шаги к более гибкой и выносливой нашей энергосистеме».

Резюмируется, что Украина готова к осенне-зимнему периоду более чем на 70%.

Ранее в Украине существенно выросло потребление электроэнергии.