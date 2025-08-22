Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

В субботу, 23 августа, в Украине ожидается опасная погода. О ней предупреждают синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что завтра в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, ночью и в Одесской области, днем в Харьковской области пройдут значительные дожди.

По стране кроме западных, большинства северных областей ожидаются грозы.

На востоке и юго-востоке Украины днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

В связи с этим уже объявлен I уровень опасности, желтый.

Информируется, что подобные погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

