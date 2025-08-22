В Польше нашли самую древнюю в мире капсулу времени

Во время реставрации готического собора Святых Петра и Павла в польском городе Легница археологи нашли капсулу времени, которую историки уже назвали самой древней в мире. Об этом сообщает TVP.

Известно, что в контейнере сохранились документы и монеты, самые старые из которых датируются 1650 годом.

Среди сокровищ — четыре пергаментных документа, пять золотых, 26 серебряных и четыре медных монеты. Самыми ценными считаются дукат 1621 года и талер 1607-го, выпущенные герцогом Георгом Рудольфом Легницким.

Находка свидетельствует, что капсулу несколько раз пополняли — в 1775 и 1823 годах к ней добавили новые монеты и документы, в частности времен Фридриха II Прусского и польского короля Августа III.

По словам директора Легницкого музея Марцина Макуха, эта капсула старше всех ранее известных в мире, включая американскую (1761) и польские (1716, 1726).

Сокровища впервые покажут публике 19 сентября на специальной выставке в соборе.

