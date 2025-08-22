Все разделы

Новости > В Германии нашли останки морского монстра возрастом 183 миллиона лет

В Германии нашли останки морского монстра возрастом 183 миллиона лет

Агата Кловская
22.08.25 16:37
125
В Германии нашли останки морского монстра возрастом 183 миллиона лет

В Германии обнаружен новый вид древней морской рептилии — плезиозавра, который плавал в океанах 183 миллиона лет назад. Об этом пишет Interesting Engineering.

Открытие было сделано в результате изучения окаменелого скелета из немецкого сланца Посидония — окаменелого пласта, известного своими хорошо сохранившимися юрскими образцами.

Палеонтологи из Музея естествознания в Билефельде назвали этот вид Plesionectes longicollum, что означает «длинношеий почти пловец».

По словам исследователей, эта окаменелость дополняет известное разнообразие морской жизни в критический период истории Земли — ранний тоар, отмеченный значительными изменениями окружающей среды.

«Новый идентифицированный экземпляр не похож ни на один из ранее найденных. История Plesionectes — это история терпения и настойчивости», — сказано в статье.

Окаменелость, представляющая собой почти полный скелет, была первоначально обнаружена в 1978 году в карьере в Хольцмадене, юго-западная Германия. Десятилетиями он хранился в музейных коллекциях, ожидая изучения. Лишь недавно он был признан уникальным видом после комплексного анатомического анализа, проведённого исследователями Свеном Саксом и доктором Даниэлем Мадзией.

Важно, что эта особь принадлежит «неполовозрелой особи» и особенно интересна тем, что также сохранила остатки окаменелых мягких тканей. Сакс, ведущий автор исследования, сказал: «Этот экземпляр находится в коллекциях уже несколько десятилетий, но предыдущие исследования так и не смогли до конца изучить его отличительные анатомические особенности».

Несмотря на относительно молодой возраст на момент смерти, экземпляр обладает отличительными анатомическими особенностями, которые отличают его от других известных плезиозавров. Они были длинношеими плотоядными морскими рептилиями, которые существовали более 100 миллионов лет в юрском и меловом периодах, прежде чем вымерли.

Интересно, что эту группу морских рептилий часто называют «морскими монстрами», и они сосуществовали с динозаврами, которые доминировали на суше.

Примечательно, что этот экземпляр — древнейший из известных плезиозавров из района Хольцмадена. Он датируется ранним тоарским периодом. В то время океаны Земли пережили аноксическое явление, при котором обширные территории оказались сильно истощены растворенным кислородом.

Отмечается, что с резким падением уровня кислорода глубинные океанские воды стали застойными и токсичными. Эти изменения привели к массовому вымиранию морских организмов, одновременно создав идеальные условия для сохранения ископаемых, подобных найденным в сланце посидония. Мадзия из Польской академии наук добавил: «Это открытие добавляет ещё один фрагмент к головоломке эволюции морских экосистем в критический период истории Земли. Ранний тоарский период, когда жило это животное, был отмечен значительными изменениями окружающей среды, включая крупное аноксическое явление, которое повлияло на морскую жизнь по всему миру».

Важно, что дальнейшее изучение этого древнего длинношеего пловца может помочь понять, как жизнь в океанах адаптировалась и разнообразилась в этот бурный период истории Земли.

Окаменелость теперь является постоянной частью коллекции Государственного музея естествознания Штутгарта, где она официально каталогизирована как образец SMNS 51945.

Напомним, на берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа.

