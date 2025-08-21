Глава российского МИД Сергей Лавров настаивает на праве вето для Российской Федерации в случае поддержки гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает The Telegraph. По словам С.Лаврова, любые попытки имплементировать гарантии безопасности без участия Москвы будут безрезультатными. С.Лавров упомянул Стамбульскую встречу украинской и российской делегаций в апреле 2022 года, подчеркнув, что Украина могла бы получить гарантии от 5 ключевых геополитических игроков Китая, России, США Великобритании и Франции. Это неизменная риторика российского военно-политического руководства. Британское издание пишет, что это логическое объяснение того, почему Кремль категорически отказался от отправки войск НАТО в Украину.

Такое заявление сделано на фоне предложения Дональда Трампа о поставках США средств воздушной поддержки и отправки европейских солдат в рамках соглашения по мирному урегулированию российской агрессии против Украины. Накануне Киев отказал в Москве в праве вето, а глава британского правительства Кир Стармер заявил, что «не должно быть ограничений для Вооруженных сил Украины или ее сотрудничество с другими странами». В ответ на это Лавров обвинил европейских коллег в попытке манипулировать Дональдом Трампом, отмечает The Telegraph.