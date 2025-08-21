Европа введет санкции против РФ, если Путин будет избегать переговоров, — Telegraph

Европейские лидеры могут ввести санкции против России. Это произойдет, если диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Украины и США. Об этом сообщает The Telegraph.

Собеседник издания заявил, что Британия и ЕС готовят новые санкции против России.

«Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций», — сказал источник в правительстве Британии.

Также, по словам источников, диктатор Путин согласился встретиться с президентом США Дональд Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.

Напомним, в Москве озвучили ожидания от встречи лидеров.