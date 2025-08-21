Все разделы

Новости > Австралийский ученый разработал новую модель Вселенной

Австралийский ученый разработал новую модель Вселенной

Агата Кловская
21.08.25 16:03
154
Австралийский ученый разработал новую модель Вселенной

Математик Леонардо Джани из университета Квинсленда в Австралии разработал новую модель Вселенной. Она впервые учитывает не только расширяющиеся пустоты, но и схлопывающиеся области вещества.

Для этого ученый использовал данные проекта Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), который собирает измерения до одиннадцати миллиардов световых лет.

Эксперт поведал: «Стандартная космологическая модель предполагает, что частицы материи одинаковы и не взаимодействуют. Однако в реальности мы видим звезды, черные дыры, скопления галактик и пустоты, которые постоянно взаимодействуют, прежде всего через гравитацию».

Добавляется также, что новая схема позволяет математически описать, как именно сложные структуры во Вселенной искажают наши измерения.

Указывается: «Мы уже давно знаем, что пустоты и коллапсирующие области существуют, но не умели правильно учесть их влияние. Моя модель дает рецепт, как это сделать и без привлечения новой физики».

Специалист рассчитал минимальные размеры пустот и скоплений, которые могут влиять на космологические наблюдения.

В итоге, по его словам, сравнение данных DESI и других независимых каталогов продемонстрировало следующее: линии не сходятся там, где это предсказывает стандартная модель, а совпадают в другом регионе графика.

Отмечается, что это указывает на то, что именно крупные пустоты могут объяснять странности в измерениях.

Австралиец сообщил, что его работа касается двух главных загадок современной космологии – так называемого расхождения Хаббла и гипотезы о динамической темной энергии.

Поясняется, что первая связана с тем, что разные методы дают разные значения скорости расширения Вселенной, а вторая предполагает, что темная энергия со временем меняется или ослабевает.

Резюмируется: «Наш подход может объяснить оба явления, не вводя дополнительных сущностей. То, что выглядит как ослабление энергии, на деле может быть просто проявлением структуры Вселенной сегодня».

Ранее физики поведали о существовании необычных звезд.

21.08.25 17:32

Воскресение Партии Регионов 2.0

Автор: Назар Даниленко

