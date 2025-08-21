Лукашенко сообщил о грядущей встрече с Си Цзиньпином

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Она произойдет на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Политик сказал: «У нас такая встреча планируется. На этом фоне в том числе важно определиться с перспективами ракетостроения в Беларуси. Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты».

Добавим, что саммит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Кроме этого 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.

Ожидается, что Александр Лукашенко будет присутствовать на этих мероприятиях.

Ранее Лукашенко пригласил Трампа в Минск – тот якобы согласился.