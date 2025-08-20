Трамп попросил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами 18 августа позвонил премьеру Венгрии Виктору Орбану. Он призвал не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, Трамп в понедельник, 18 августа, позвонил Орбану после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также разговора с диктатором Владимиром Путиным.

Трамп звонил, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.

Как отмечается, европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы тот не накладывал вето на вступление Украины в ЕС.

Во время разговора с Трампом Венгрия также выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между Путиным и Зеленским.

Напомним, Орбан резко выступил против членства Украины в ЕС.