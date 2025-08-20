Маск решил «притормозить» со своей партией из-за Вэнса

Миллиардер Илон Маск решил «притормозить» со своей партией «Америка». О причинах пишет издание The Wall Street Journal.

Напомним, что в начале июля бизнесмен сказал о формировании своей политической партии, которую он назвал «Америка». При этом, как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию.

В публикации говорится: «Илон Маск притормаживает в своих планах по созданию политической партии. Он сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии».

Информируется, что в последнее время предприниматель поддерживал связь с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают преемником движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA), и признался своим партнерам, что если он решит создать политическую партию, это испортит отношения.

Инсайдеры поведали, что партнеры Илона Маска отменили запланированную на конец июля встречу с группой, специализирующейся на организации сторонних кампаний. Ее участникам сообщили, что встреча была отменена, так как миллиардер хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом.

Резюмируется: «Илон Маск и его партнеры сообщили своим приближенным, что он рассматривает возможность использования части своих огромных финансовых ресурсов для поддержки Джея Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента в 2028-м году».

Ранее Маск резко ответил Трампу и собирается идти в палату представителей и сенат.