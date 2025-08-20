Обнаружен новый спутник Урана

Эксперты NASA с помощью космической телескоп «Джеймс Уэбб» нашли еще один, уже 29-й, спутник Урана. Международный астрономический союз уже дал ему название S/2025 U1.

Информируется: «Группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29».

Произошло это во время наблюдений 2 февраля 2025 года.

Диметр спутника составляет всего около 10 километров, что предположительно помешало зонду «Вояджер-2» заметить его во время пролета мимо Урана в 1986-м году.

Его расстояние от Урана составляет примерно 56 тысяч километров, а его орбита располагается вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.

