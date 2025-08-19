США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины перед встречей Зеленского с Путиным, — Bloomberg

США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины перед возможным саммитом президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Администрации работают над укреплением оборонных возможностей Киева без ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам людей Bloomberg, знакомых с этим вопросом, официальные лица США и Европы «немедленно будут работать» над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для возможной знаковой встречи президента Зеленского и Путина.

По словам источников издания, гарантии будут предусматривать укрепление вооруженных сил Украины без ограничений численности или других ограничений, которые могла бы требовать Россия в рамках мирного соглашения.

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп, Зеленский и европейские лидеры подтвердили готовность США поддерживать безопасность Киева, что развеяло часть опасений украинской и европейской сторон относительно позиции Вашингтона после переговоров с Путиным на Аляске.

Напомним, гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран.