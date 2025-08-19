Все разделы

Макрон оценил готовность Путина к миру

Макрон оценил готовность Путина к миру

Александр Панько
19.08.25 14:42
212
Макрон оценил готовность Путина к миру

Президент Франции Эммануэль Макрон скептически оценивает готовность российского правителя Владимира Путина закончить войну в Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News во вторник, 19 августа.

«Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, что президент Путин очень хочет мира сейчас», — заявил он после переговоров в Белом доме по Украине.

При этом французский лидер высоко оценил «оптимизм» Трампа по поводу заключения мирного соглашения и отметил, что «к этому следует относиться серьезно».

«Если он считает, что может добиться соглашения, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы добиться успеха», — добавил Макрон.

Тем временем в интервью телеканалу TF1 президент Франции выразил мнение, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным может состояться в швейцарской Женеве.

«Это будет нейтральная страна, и мы сами этого хотим. Возможно, это будет Швейцария. Я лично выступаю за Женеву или другую страну... Мы сделаем все, чтобы эта двусторонняя встреча состоялась. А затем цель в том, чтобы к началу сентября мог состояться многосторонний саммит. Но прежде всего нужно сделать всю работу по гарантиям безопасности», — заявил Макрон.

По его мнению, ближайшие две недели «являются абсолютно критическими».

«Нам нужно завершить работу с американцами, чтобы наполнить гарантии безопасности (для Украины) реальным содержанием — это очень важно. Но еще важнее снять все двусмысленности. Хотел ли президент Путин мира? Если эта встреча состоится — сначала в двустороннем формате, а затем в трехстороннем, значит, он этого хочет», — заявил французский президент.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Россия предлагает Украине капитуляцию.

Тэги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, мирное соглашение

